Названы вредные и полезные при пневмонии продукты

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Врачи рекомендуют придерживаться определённых принципов в питании во время лечения пневмонии и в восстановительном периоде: рекомендуется стол № 13 во время болезни и стол № 15 — после выздоровления.

В первые дни заболевания полезно пить на голодный желудок большое количество воды (до 2,5 литра), лучше — с добавлением сока цитрусовых, который способствует снижению интоксикации. В чай следует добавлять целебные травы и растения, например, липу, шалфей, шиповник, мяту, что увеличит диурез. В числе других рекомендованных напитков — молоко с топлёным маслом. При уменьшении температуры и улучшении состояния в рацион надо постепенно вводить каши, молочные продукты, яйца, котлеты и растительные масла, передаёт «МедикФорум».

Не рекомендуется употреблять во время болезни алкоголь, увеличивающий интоксикацию, а также сахар. Бобовых и капусты лучше избегать во избежание газообразования и притока крови к пищеварительному тракту, что замедляет восстановление ткани лёгких. Также помешают выздоровлению копчёности, острые и жареные блюда. Отмечается, что белый хлеб, картофель, макароны и прочие быстрые углеводы могут есть только люди с повышенной физической активностью, к которым больные пневмонией не относятся.

Как писал NEWS.ru ранее, врачи не смогут достичь успеха, если будут подходить к лечению воспалительного процесса, к которому приводит заражение коронавирусом, как к пневмонии. Об этом в разговоре с журналистами сообщил патологоанатом и эксперт по фармацевтическому рынку Александр Эдигер.