Названы вредные для здоровья женщин продукты

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Лишний вес у женщин может привести к гинекологическим проблемам. Чтобы этого избежать, представительницам прекрасного пола следует ограничить употребление продуктов, богатых насыщенными жирами — мяса жирных сортов, полуфабрикатов и колбасных изделий. Об этом рассказала врач из Национальной ассоциации диетологов и нутрициологов Наталья Круглова.

Врач также отметила, что женщинам не рекомендуется употреблять больше 40–50 граммов простых углеводов в сутки, поскольку большое количество сахара негативно отражается на синтезе коллагена, что печально сказывается на здоровье кожи. Разумно также отказаться от сладостей и йогуртов, кроме натуральных.

При этом хорошо влияют на женский организм орехи и растительные масла, являющиеся источником витамина Е, необходимого для обновления клеток кожи. Также в рацион следует включать овощи, цельнозерновой хлеб и листовую зелень — продукты, богатые пищевыми волокнами.

Что касается жиров, то их лучше всего получать из морепродуктов и жирных сортов рыбы. В них содержатся жирные кислоты омега-3, которые оберегают сердце от заболеваний, пишет ФАН.

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