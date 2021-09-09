Названы вредные для пожилых людей продукты

Людям старше 60 лет стоит отказаться от сладостей, красного мяса и мучных изделий. Как заявил врач-диетолог Михаил Гинзбург в беседе с «Народными Новостями», все эти продукты могут привести к проблемам со здоровьем и преждевременному старению.

Врач советует пожилым людям отказаться не только от сахара, но и от сахаросодержащих продуктов — варенья и мёда.

Не стоит класть сахар в чай, не нужно есть конфеты и кондитерские изделия. Потреблять разрешено не больше условных 20 граммов сахара в день, — объяснил Гинзбург.

Также стоит избегать изделий из белой просеянной муки, белый хлеб, нарезные батоны, картофеля и рисовой каши. Кроме того, в этом возрасте для здоровья уже вредно употребление красного мяса. Гинзбург рекомендует полностью отказаться от свинины, говядины и баранины и включить в рацион птицу и рыбу.

Вред организму после 60 лет может нанести и подсолнечное масло. Диетолог отметил, что избыток жирных кислот, которыми оно богато, в пожилом возрасте провоцирует воспалительные нарушения, меняет настроение и поведение. Подсолнечное масло, по его словам, лучше заменить на оливковое.

Ранее учёные перечислили утренние привычки, которые вызывают тяжёлые заболевания и могут привести к скорой смерти. В их числе отказ от завтрака, употребление фруктовых соков и сладких напитков по утрам, а также включение в рацион бекона.