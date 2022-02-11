Названы возможные последствия коронавируса у Жириновского

Лидер фракции ЛДПР Владимир Жириновский вероятнее всего будет страдать от постковидного синдрома после выздоровления, считает иммунолог Николай Крючков. Он предположил, что из-за сахарного диабета у политика могут возникнуть осложнения в сердечно-сосудистой системе, пишет Lenta.ru.

Полное выздоровление пожилого пациента даже в тяжёлом состоянии возможно. С полным восстановлением уже сложнее: нужно понимать, что пожилой человек, скорее всего, и до коронавируса не был особенно здоровым. У Жириновского, например, сахарный диабет, отсюда могут идти сердечно-сосудистые патологии, ну и, конечно, ожирение, возраст тоже играют свою роль, — подчеркнул Крючков.

Жириновский с 2 февраля находится на лечении в ЦКБ, врачи диагностировали у него коронавирус. Новость о госпитализации политика появилась только 9 февраля, тогда же сообщалось, что состояние партийного лидера критическое и он даже подключён к аппарату ИВЛ. Однако в Минздраве состояние лидера ЛДПР назвали «стабильным» и не требующим настолько экстренной терапии.

Ранее профессор центра имени Гамалеи, вирусолог Анатолий Альтштейн заявил, что «омикрон»-штамм COVID-19 в теле главы ЛДПР Владимира Жириновского, привившегося восемь раз, вряд ли мутирует. Для этого нужно болеть месяцами.