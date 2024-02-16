Названы вирусы, которые нет смысла лечить Инфекционист Степанова: некоторые герпетические инфекции нет смысла лечить

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В некоторых случаях герпесные инфекции не надо лечить, заявила инфекционист, терапевт, руководитель центра вакцинации H-Clinic Екатерина Степанова в беседе с порталом «Секрет». К таким относятся, в частности, вирус Эпштейна — Барра или цитомегаловирус.

У взрослого человека почти нет шансов не иметь антител к вирусу Эпштейна — Барра. Однако в большинстве случаев, когда человек сдает анализ на эту инфекцию и получает положительный результат, врачи говорят, что у него тяжелая инфекция, — пояснила врач.

По словам Степановой, обычно после этого пациенту назначают бессмысленное лечение. Однако если нет антител класса М, то и лечить нечего, так как в организме проблема отсутствует. Даже несмотря на присутствие в пробах иммуноглобулина М, пояснила врач. При этом причина сопутствующего недомогания в большинстве случаев может быть связана с дефицитом железа, витамина D, обезвоживанием или недостатком физической активности, добавила она.

Ранее врач — педиатр-пульмонолог Павел Бережанский заявил, что защититься от менингококка можно с помощью вакцинации. По его словам, вирус провоцирует развитие менингита и других заболеваний, отличающихся высокой смертностью. Особую опасность они представляют для детей, которым жизненно необходимы антибиотики в случае заражения.