Названы пять лучших видов осенней активности Фитнес-тренер Исаенко рекомендовала осенью заниматься скандинавской ходьбой

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Фитнес-тренер Анастасия Исаенко назвала LIFE.ru пять лучших видов осенней активности. Наиболее простым она назвала скандинавскую ходьбу. При ней нога ставится на пятку, после чего выполняется перекат на носок с одновременным широким махом противоположной рукой с палкой.

Несмотря на внешнюю простоту, скандинавская ходьба задействует до 90% мышц, причем нагрузка распределяется на все мышцы равномерно, а на суставы — снижается, — объяснила Исаенко.

По ее словам, также для осени подходят езда на велосипеде, бег и игровые виды спорта. Исаенко добавила, что занятия на улице увеличивают работоспособность, укрепить иммунитет и нормализовать сон.

Тренер добавила, что до наступления холодов можно заниматься силовыми тренировками на уличных площадках.

Ранее врач-кардиолог Асият Хачирова рассказала, что занятия йогой и плаванием могут поспособствовать улучшению здоровья за счет укрепления сердечной мышцы. По ее словам, йога и стретчинг также могут поспособствовать улучшению гибкости, снижению уровня стресса, а также артериального давления. Плавание же улучшает кровообращение, увеличивая частоту сердечных сокращений.