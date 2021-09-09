Названы виды лечения, которые помогут восстановиться после коронавируса

Всего существует два вида реабилитации после коронавируса: процедуры в поликлинике и санаторно-курортное лечение. При этом у людей есть ошибочное убеждение, что надо ехать на юг, поближе к морю. Но это не совсем так. Об этом телеканалу «360» рассказал генеральный директор Ассоциации курортов Северо-Запада Анатолий Меньшов.

Санаторно-курортное лечение сочетает самое главное. По моему, это психологический момент, когда человек находится под контролем медицинского персонала — это раз. Питание — это два. И третье — это природные лечебные факторы, — отметил эксперт.

По словам Меньшова, санаторно-курортное лечение помогает восстановиться после коронавируса куда лучше, чем больничные процедуры. При этом лучше всего выбирать учреждения в том же регионе, где проживает пациент.

У нас есть ошибочное убеждение, что надо ехать на юг, поближе к морю. Это не совсем так, особенно в условиях того климата, который вы видите у нас в городе, — сообщил он.

Эксперт считает, что на сегодняшний день в России есть три самых лучших санаторно-курортных направления для реабилитации. В первую очередь это Кавказские минеральные воды, вторые по значимости — это санатории Краснодарского края, и третьи — Псковские учреждения.

Ранее врач нутригенетик-диетолог Андрей Золотарёв рассказал, что витамины помогут при реабилитации после COVID-19. По его словам, во время болезни необходимо получать полноценное питание, которое включает все необходимые компоненты.