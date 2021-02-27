Названы виды кашля, при которых требуется визит к врачу

https://static.news.ru/photo/3496c412-7989-11eb-abd6-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Кашель может быть симптомом различных заболеваний, говорящим о наличии патологического процесса. Иногда в такой ситуации необходимо срочно обратиться к врачу.

Об этом заявил врач — терапевт-пульмонолог Института клинической медицины имени Склифосовского Сеченовского университета, кандидат медицинских наук Владимир Бекетов.

Он считает, что показаться специалисту следует, если наблюдается прогрессирующее усилие кашля на фоне ухудшения самочувствия, затруднение дыхания, кашель на фоне сохраняющейся более пяти дней температуры, сохраняющийся более двух-трёх недель кашель, а также появление шума при дыхании, сообщают «Аргументы и факты».

Врач добавил, что иногда диагноз можно поставить по звучанию кашля. Так, лающий кашель с судорожным свистящим вдохом, одышкой и отхождением большого количества слизи в конце является известным симптомом коклюша. Поверхностное сухое подкашливание без глубоких закашливаний может быть при затёке носа и сопровождается, как правило, хлюпаньем, подчеркнул Бекетов.

Ранее NEWS.ru сообщал, что способы определения коронавируса по кашлю разрабатывают несколько групп исследователей. Об этом рассказал главный врач больницы № 40 в Коммунарке Денис Проценко. Он сообщил, что на сегодняшний день существует несколько стартапов. В рамках исследования характер кашля сопоставляют с лабораторными данными и результатами компьютерной томографии.