Названы уникальные полезные свойства бани Пульмонолог Абакумов рассказал о пользе бани для легких, сосудов и кожи

Фото: shutterstock.com

Баня оказывает уникальный положительный эффект на дыхательную систему, рассказал в беседе с NEWS.ru врач-пульмонолог Олег Абакумов. По его словам, после пребывания в парной потребление кислорода повышается на 30%, а усиленная вентиляция легких сохраняется надолго.

Баня полезна также благодаря своему подсушивающему эффекту. Например, при простуде возникает отечность слизистой носа. Во время посещения бани горячий воздух попадает в дыхательную систему, подсушивает слизистую, в результате выделений становится значительно меньше, — отметил специалист.

Он также рассказал, что баня полезна для бронхов. Благодаря горячему воздуху они расширяются, что делает дыхание более глубоким и частым. Посещение бани хорошо воздействует на кожу. От тепла раскрываются поры, и при этом погибают различные возбудители грибковых заболеваний.

Ну и, конечно же, баня отлично сказывается на сосудах, тонизируя их и обмен веществ, который нормализуется. Вместе с потом во время банных процедур организм покидают шлаки и токсины, — заключил врач.

Ранее врач-инфекционист Светлана Ищенко рассказала, как повысить иммунитет в сезон простуд. По ее словам, это можно сделать с помощью напитка «Витаминка», состоящего из микса лимона или смородины, гвоздики, мёда, имбиря и куркумы. готовить такой витаминный напиток лучше в заварнике, а выпивать через десять минут после приготовления.