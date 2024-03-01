Названы три суперпродукта для иммунитета Гандельман: простокваша, отруби и зелень являются суперпродуктами для иммунитета

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Самой полезной едой для иммунитета являются молочно-кислые продукты, зелень и клетчатка, заявил в эфире программы «Жить здорово!» на Первом канале кардиолог-реаниматолог Герман Гандельман. При этом клетчатка, по его словам, будет полезной исключительно в виде кукурузных отрубей, а зелень следует употреблять в больших количествах.

Мы должны заботиться о нашем кишечнике, это особый мир. Поэтому надо добавить туда полезные кисломолочные бактерии и пищу для них — это продукты, богатые клетчаткой — кукурузные отруби, большое количество зелени, — рассказал Гандельман.

В молочнокислых продуктах, отмечает он, содержатся полезные бактерии, так называемые пробиотики. При выборе продукта в магазине следует обратить внимание на информацию на упаковке. В ней должны быть указаны такие микробы, как бифидобактерии и лактобактерии. При этом концентрация их должна быть больше, чем в десятой степени, отметил врач.

Ранее нутрициолог Жанна Коробейникова рассказала, что весной необходимо добавить в рацион больше свежей зелени, фруктов и овощей. Как пояснила специалист, после зимы организм нужно поддержать витаминами, которых много в обычном зеленом луке. Он обладает антиоксидантными свойствами, укрепляет здоровье и дарит молодость.