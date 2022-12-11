Названы три самых эффективных способа бросить курить Врач Кадырова назвала способами бросить курить никотинозамещение и психотерапию

Фото: Артем Соболев/NEWS.ru

Существует много способов бросить курить, но к наиболее действенным можно отнести только три, сообщила агентству «Прайм» врач-терапевт Ольга Кадырова. Специалист обратила внимание, что длительное курение приводит к разным патологиям, которые могут проявляться даже после того избавления от пагубной привычки. По словам Кадыровой, все методы завязать можно разделить на три группы: простой отказ от курения, никотинозамещение и психотерапия.

Этот способ (одномоментный отказ от курения. — NEWS.ru) подойдет тем людям, у которых не выражена физическая зависимость от никотина и имеется достаточная сила воли, чтобы преодолеть психологическую зависимость. Иногда этот метод успешен у тех людей, кто сильно испугался за свою жизнь, например, перенеся инфаркт, — сказала врач.

Использование таких никотинозамещающих средств, как пластыри, жвачки и испарители, по словам Кадыровой, может повлиять на психологическую зависимость, чтобы побороть поведенческий стереотип. Однако физиологическая зависимость от никотина при этом сохраняется, поскольку контролировать количество его поступления в организм альтернативными способами становится сложнее.

С зависимым поведением помогают справиться различные методы психотерапии, в том числе медикаментозные, добавила Кадырова.

Ранее врач Андрей Осипов ранее заявил, что электронные сигареты в целом настолько же опасны для организма, как и обычные. Однако он указал, что пока нет точных данных о том, насколько электронки вреднее обычного табака.