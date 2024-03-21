Названы три простых упражнения, которые взбодрят днем не хуже кофе Инструктор ЛФК Тарасов: легкая физическая активность поможет взбодриться днем

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Быстро взбодриться в течение дня после «зимней спячки» может помочь физическая активность. Инструктор ЛФК Городской Мариинской больницы Илья Тарасов показал три простых упражнения, которые помогают не хуже кофе, сообщает портал «Доктор Питер».

Встаньте прямо, ноги на ширине плеч, руки по швам. Медленно выполняйте круговые движения плечами вперед — по максимальной амплитуде. Затем в обратную сторону. Делайте так по восемь раз в каждую сторону, — описал Тарасова первое упражнение.

Исходное положение второго упражнения — стойка прямо, ноги на ширине плеч. Руки следует вытянуть прямо перед собой. Затем выполняется поочередное скрещивание рук, как ножницами. Инструктор рекомендует сделать 8–12 повторений.

Третье упражнение начинается из такого же положения, только руки согнуты в локтях, а локти отведены в стороны. Выполняются круговые движения в локтях по часовой стрелке и в обратную сторону — по восемь раз.

Ранее нутрициолог Анна Тихоненко рассказала, что взбодриться и прогнать сонливость помогут кофеиносодержащие напитки. Также, по ее словам, зарядиться энергией можно, включив в рацион продукты из цельнозерновых злаков, овощи, фрукты и орехи. Она напомнила, что рекомендуемая суточная доза кофеина для здоровых взрослых составляет 400 мг.