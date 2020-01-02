https://static.news.ru/photo/41c806cc-2d41-11ea-a5ed-fa163e074e61_660.jpg Фото: Jasper James/moodboard/Global Look Press

Врачи назвали три продукта, которые помогают стабилизировать гормон стресса кортизол.

В небольших количествах данный гормон способствует улучшению здоровья, однако повышенные показатели в течение длительного времени приводят к головным болям, гиперчувствительности, хронической усталости и перепадам настроения, а также ухудшают иммунитет и вызывают набор веса, в особенности вокруг живота.

Уменьшить кортизол помогают жирные кислоты омега-3, содержащиеся в семенах чиа и льна, в грецких орехах, соевых бобах и жирной рыбе. Употребление рыбьего жира в течение трёх недель существенно снижает уровень этого гормона, частоту сердечных сокращений и артериальное давление.

Пользу для организма окажут витамины группы B, которые снимают стресс и дают энергию. Помимо этого, следует обратить внимание на адаптогенные травы, к которым относятся ашваганда и женьшень, передаёт «МедикФорум».

Ранее NEWS.ru писал, что употребление в пищу ряда продуктов помогает повысить производительность почек и обеспечить их правильную работу.