Врачи назвали три продукта, которые помогают стабилизировать гормон стресса кортизол.
В небольших количествах данный гормон способствует улучшению здоровья, однако повышенные показатели в течение длительного времени приводят к головным болям, гиперчувствительности, хронической усталости и перепадам настроения, а также ухудшают иммунитет и вызывают набор веса, в особенности вокруг живота.
Уменьшить кортизол помогают жирные кислоты омега-3, содержащиеся в семенах чиа и льна, в грецких орехах, соевых бобах и жирной рыбе. Употребление рыбьего жира в течение трёх недель существенно снижает уровень этого гормона, частоту сердечных сокращений и артериальное давление.
Пользу для организма окажут витамины группы B, которые снимают стресс и дают энергию. Помимо этого, следует обратить внимание на адаптогенные травы, к которым относятся ашваганда и женьшень,
Ранее NEWS.ru писал, что употребление в пищу ряда продуктов помогает повысить производительность почек и обеспечить их правильную работу.
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