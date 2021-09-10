Названы три опасных симптома, при которых нужно срочно идти к кардиологу
Анастасия Дубинина
Анастасия Дубинина
21:31, 11 сентября 2021
Фото: Фото: pixabay.com
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Врач-кардиолог клинической больницы «РЖД-Медицина» имени Н. А. Семашко Заур Шугушев в интервью «Вечерней Москве» рассказал, что существует несколько симптомов, при появлении которых нужно обязательно обратиться к кардиологу, чтобы он проверил работу сердца.
По словам эксперта, первым делом необходимо обратить внимание на чувство жжения за грудной клеткой, в середине грудины или же уходящее в левую сторону.
Вторым ощущением является асфиксия, возникающая при выходе из тёплого помещения в холодное: вы чувствуете, что словно кто-то вас схватил за горло или перекрыл кислород, — отметил врач, подчеркнув, что этот симптом нельзя игнорировать.
Любой дискомфорт в грудной клетке при физических нагрузках также должен насторожить, напомнил врач.
Ранее стало известно, что самый главный предвестник инфаркта — это повышенное артериальное давление. У людей с постоянно повышенным давлением риск инсульта и инфаркта во много раз выше, чем у здорового человека. Предотвратить их можно, принимая препараты для снижения давления. Лечение часто длится всю жизнь.