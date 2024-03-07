Названы три обязательных теста для женского здоровья Малышева: каждой женщине нужно сделать тест на BRCA и пап-тест

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Каждые 17 минут одной женщине в России диагностируют рак шейки матки, рассказала в эфире программы «Жить здорово!» на Первом канале врач Елена Малышева. Выявить его на ранней стадии и спасти тем самым жизнь помогает пап-тест. Также она напомнила о существовании вакцины от вируса папилломы человека. Если прививка сделана, то шансы развития этого рака значительно уменьшаются, подчеркнула она.

Также Малышева советует каждой женщине сделать тест на наличие генов BRCA1 или BRCA2. Врач отметила, что их наличие в ДНК увеличивают шанс развития рака молочной железы и яичников. Если у женщины они есть, она должна быть под постоянным наблюдением специалистов.

Кроме этого, каждая роженица должна позаботиться о том, чтобы у ее новорожденного ребенка еще в роддоме взяли тест на 36 генетических заболеваний. Он выявляет болезни, которые вызывают слабоумие, слабость мышц, заболевания щитовидной железы и иммунодефицит. Малышева отметила, что тесты такого объема и качественного уровня делаются только в России и все заболевания, выявленные благодаря ему у младенца, лечатся.

Ранее иммунолог-педиатр Андрей Продеус рассказал, что в организме человека происходят значимые изменения после отказа от добавленного сахара уже через шесть месяцев. По его словам, вес у отказавшихся от сахара снижается на семь килограммов, а талия уменьшается на шесть сантиметров.