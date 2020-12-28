Названы три необычных симптома рака лёгкого

https://static.news.ru/photo/5b552ea6-4908-11eb-be88-fa163e074e61_660.jpg Фото: Marijan Murat/dpa/Global Look Press

Британские врачи назвали «глазные» симптомы, которые позволяют выявить рак лёгкого.

Об онкологическом заболевании могут сигнализировать опущение века, уменьшение размера зрачка или двоение в глазах, передаёт Express.

Уточняется, что первые два признака связаны с немелкоклеточным раком лёгкого, который часто начинается в бронхах, а потом быстро распространяется на другие органы. Нередко он вызывает синдром Горнера — поражение симпатической нервной системы. При этом симптомы могут проявляться только на одной стороне лица.

Третий признак может наблюдаться, когда раковые клетки отделяются от опухоли и перемещаются в другие части тела через лимфатическую или кровеносную систему, доходя до спинного или головного мозга. При этом наряду с нечёткостью зрения могут появиться головная боль, судороги и трудности с речью.

Ранее специалисты Национальной службы здравоохранения Великобритании заявили, что язвы в полости рта могут сигнализировать о целом ряде заболеваний, среди которых злокачественные опухоли. Челюстно-лицевой хирург Кэрри Ньюлендс отметила, что язвы могут указывать на рак полости рта. Этот вид онкологических заболеваний часто вызывается вирусом папилломы человека.

Язвы во рту также могут свидетельствовать о раке шейки матки, утверждают британские врачи. Повреждения в ротовой полости бывают и механическими. В частности, иногда их вызывает неправильное использование зубной щётки, ожоги от горячей еды или трение вставной челюсти. Среди других нарушений, симптомом которых являются язвы, медики выделили дефицит витаминов и железа, болезнь Крона, герпес, красный плоский лишай и аутоиммунные заболевания. В любом случае болезненные раны во рту являются поводом обратиться к врачу, если они не заживают несколько недель, писал NEWS.ru.