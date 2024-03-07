Названы типы рака, от которых не спасет даже здоровый образ жизни Терапевт Жито: лимфомы, рак почек, мозга и костей грозят любому человеку

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Существует несколько типов рака, которые могут появиться даже у людей, ведущих здоровый образ жизни, заявил в разговоре с NEWS.ru терапевт Алексей Жито. По его словам, речь идет о лимфомах, раке поджелудочной железы, мозга, почек и костей.

По словам медика, не для всех форм рака есть четко установленные причины, как, например, для курения. Жито подчеркнул, что многие понимают, что из-за пристрастия к табаку может возникнуть онкология легких, желудка или пищевода, но есть и такие типы рака, предопределить которые достаточно трудно.

Но, например, лимфомы, рак головного мозга, рак поджелудочной железы, рак почек, рак костей имеет ту или иную предрасположенность, в том числе генетическую, но четкой их корреляции с какими-либо причинами не наблюдается, — пояснил медик.

Жито также подчеркнул, что регулярно проверяться у врача надо и тем, кто следит за организмом и ведет здоровый образ жизни, тем не менее даже это может не дать гарантий, поскольку наблюдения не всегда могут помочь вовремя обнаружить заболевание.

Важно добавить, что часть онкологических заболеваний, например рак груди, который обычно ассоциируется с избыточной массой тела, ранним или поздним началом половой жизни, генетическими факторами, иногда может быть обнаружен у пациентов, которые не имеют никаких факторов риска, — заключил специалист.

Ранее врач-онколог Евгений Черемушкин предупредил, что Некоторые косметические средства от прыщей могут провоцировать развитие рака кожи. По его словам, причиной развития онкологии становится бензол в составе таких средств.