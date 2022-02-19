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Названа главная болезнь офисных работников

Травматолог Терновой и невролог Евдокименко назвали главную болезнь офисных работников
00:33, 21 февраля 2022
Названа главная болезнь офисных работников Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
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Директор центра реабилитации Сеченовского университета, врач травматолог-ортопед Константин Терновой и врач-ревматолог, невролог Павел Евдокименко заявили URA.RU, что офисные работники часто страдают от воспаления сухожилий, онемения и боли в пальцах. Речь идёт о «туннельном синдроме», когда сухожилия отекают, связки отекают и может зажать в узких местах.

С возрастом изменения пальцев происходит у всех. Офисные работники к дополнению к тому подвержены перегрузке и воспалению сухожилий большого пальца и лучезапястной области из-за использования гаджетов, — рассказали эксперты.

Он отметили, что в этом случае воспаление сопровождается болью при движении пальцами. Требуется противовоспалительная терапия, массаж, отдых, рассказали специалисты. Также среди характерных заболеваний врачи назвали синдром запястного канала.

Невролог Центральной клинической больницы «РЖД-Медицина» Юлия Евсютина ранее заявила, что коронавирус может вызывать сердечно-сосудистые заболевания, которые могут вызвать нарушение мозгового кровообращения. По её словам, признаками нарушения работы мозга являются головные боли, головокружение, слабость, шум в ушах. При этом наблюдаются проблемы с памятью, а также концентрацией внимания и остротой зрения..

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