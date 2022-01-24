Названы страны, где испытают тест на необходимость ревакцинации от COVID-19
Испытания теста «КоронаДерм PS» на необходимость ревакцинации от COVID-19 проведут в России, Белоруссии и Киргизии, сообщили argumenti.ru. Популяционный иммунитет в этом исследовании определяется лабораторными и цифровыми способами, позволяющими максимально точно определить необходимость ревакцинации.
Доклинические исследования теста завершены, к клиническим испытаниям
Ранее главный инфекционист Минздрава Владимир Чуланов заявил, что решение о вакцинации на основании измерения антител не имеет под собой научных оснований. По его словам, это пустое занятие. Специалист порекомендовал россиянам прививаться от коронавируса раз в полгода, исходя из рекомендаций Минздрава и аналогичной точки зрения представителей Всемирной организации здравоохранения.
Также Министерство здравоохранения России одобрило проведение клинических исследований вакцины от коронавируса для детей. Проведение I–III фаз исследований планируется завершить 31 декабря 2023 года. В нём должны принять участие 2200 добровольцев.