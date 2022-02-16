Названы сроки сохранения у детей иммунитета к коронавирусу

У детей иммунитет после перенесённой коронавирусной инфекции может активно держаться до девяти месяцев. Об этом в интервью ТАСС сообщил врач-инфекционист Евгений Тимаков. Он рассказал, что активность формирования антител зависит от возраста ребёнка. Также врач отметил, что в настоящее время актуальной задачей является вакцинация тех детей, которые ещё не успели переболеть COVID-19.

Как рассказал Тимаков, научные работы показывают, что иммунитет у детей держится дольше, чем у взрослых.

В среднем, если у взрослых иммунитет разрушается через шесть месяцев, у детей он держится девять месяцев активно, — сказал инфекционист.

Он также добавил, что чем старше ребёнок, тем активнее у него формируется иммунный ответ в виде антител. У маленьких детей организм активнее защищает Т-клеточный иммунитет. При этом Тимаков считает, что вакцинация всех детей вообще сейчас не является приоритетной задачей. Прививки следует делать тем, кто ещё не сталкивался с этой инфекцией.

Вакцина от коронавируса для подростков «Спутник М» была зарегистрирована Минздравом РФ 24 ноября 2021 года. Она предназначена для подростков в возрасте от 12 до 17 лет. Вакцина состоит из двух компонентов, которые следует вводить с интервалом 21 день.

Ранее доктор биологических наук, профессор Михаил Костинов заявил, что испытание вакцин на людях с малым числом антител — это обычная практика. К этому могут прибегнуть для испытания «Спутника М» из-за того, что в Москве не удалось найти детей 6–11 лет без антител к коронавирусу.