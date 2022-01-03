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Названы сроки появления вакцины от гриппа и COVID-19

«Ростех»: результаты разработок единой вакцины от гриппа и ковида представят в 2022 году
04:21, 04 января 2022
Названы сроки появления вакцины от гриппа и COVID-19 Фото: Dinendra Haria/Keystone Press Agency/Global Look Press
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Первые результаты разработки единой вакцины от гриппа и коронавируса появятся в 2022 году. В настоящее время идут испытания препарата. Об этом РИА Новости сообщил глава корпорации «Ростех» Сергей Чемезов.

Пока работаем. В следующем году. Нужно провести все испытания, чтобы было безопасно, прежде всего, и эффективно, — сообщил Чемезов.

Он также отметил, что есть как положительные результаты испытаний, так остаётся и то, над чем нужно ещё поработать.

Ранее заместитель директора Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Денис Логунов сообщил о том. что сочетание вакцин от коронавируса и гриппа многократно усиливает эффективность гриппозной вакцины. Он добавил, что, как правило, при подобном сочетании есть всего два варианта — либо повышение воздействия, либо его снижение.

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