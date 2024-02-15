Названы способы снизить факторы риска развития болезни Альцгеймера Невролог Москвичева: для профилактики Альцгеймера нужно сбалансировать питание

Фото: Сергей Булкин/NEWS.RU

Для снижения факторов риска развития болезни Альцгеймера надо придерживаться определенной диеты, вести здоровый образ жизни и следить за хроническими заболеваниями, рассказала RuNews24.ru врач-невролог Александра Москвичева. Например, следует соблюдать сбалансированный рацион питания, куда войдут такие полезные продукты, как рыба, фрукты и овощи.

Контроль за хроническими заболеваниями также будет полезен, добавила эксперт. В список болезней Москвичева включила артериальную гипертензию, сахарный диабет, воспалительные процессы, уровень липидов в крови и избыточный вес.

Кандидат медицинских наук также посоветовала вести здоровый образ жизни и отказаться от курения и алкоголя. Не стоит забывать о физических упражнениях и уделять не менее 150 минут аэробной физической активности умеренной интенсивности на протяжении недели, уточнила она.

По данным ВОЗ, в 2015 году в мире насчитывалось 47,5 млн человек, страдающих деменцией, включая болезнь Альцгеймера. Ожидается, что к 2030 это число вырастет до 82 млн, а к 2050 году — до 152 млн, — сообщила врач-невролог.

Ранее команда ученых из Института Бака в Калифорнии, США, заявила об обнаружении белка, благодаря которому можно восстановить память у пациентов, страдающих от болезни Альцгеймера. Оказалось, что открытие может помочь и тем, кто столкнулся с другими формами деменции.