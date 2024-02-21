Названы способы борьбы с февральской депрессией Психиатр Бин: витамин D и прогулки помогут при сезонном аффективном расстройстве

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Витамин D и прогулки в светлое время суток могут помочь при сезонном аффективном расстройстве, пишет издание Futurity со ссылкой на психиатра из Университета Миссури Арпита Аггарвала и диетолога Дженнифер Бин. В отличие от хандры сезонное аффективное расстройство снижает концентрацию внимания у человека и лишает возможности получать удовольствие.

Симптомы очень похожи на любой другой тип депрессии. Оно начинается с чувства грусти, раздражительности, скуки, недостатка энергии, изменений режима сна, изменения аппетита и концентрации. Еще одним важным симптомом является то, что мы называем «ангедонией», что означает, что человек больше не находит радости в деятельности, которая когда-то приносила ему радость, — объясняет Аггарвала.

Бин для повышения уровня витамина D в организме предлагает добавить в рацион поп-корн, молоко, шоколад и рагу из картофеля, моркови и лука.

Ранее Агентство стратегических инициатив сообщило, что около 15 млн россиян в настоящее время пребывают в состоянии глубокой депрессии, это почти 10% от всего населения. Среди основных причин депрессии фигурируют длительная болезнь, смерть близкого, крупный кредит, одиночество и насилие в семье. В исследовании приняли участие около 40 тысяч человек.