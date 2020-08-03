Названы снижающие уровень холестерина продукты

https://static.news.ru/photo/1afb33b6-d624-11ea-afcd-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Медик рассказала, как правильно питаться, чтобы снизить уровень холестерина в крови. Это вещество, скапливаясь в сосудах, образует бляшки, которые сужают их для кровотока. В результате развивается воспаление и появляются тромбы.

Советы дала врач-кардиолог, ведущий научный сотрудник Национального медицинского исследовательского центра профилактической медицины Ольга Молчанова. По её словам, чтобы не допустить повышения уровня холестерина, следует частично заменить сливочное масло на льняное. Кроме того, для снижения уровня «вредного» холестерина подойдут овсянка, яблоки, цитрусовые, чеснок.

Также она рекомендует употреблять рыбий жир, так как он участвует в обмене холестерина. Рыбий жир, как и лицитин (который содержится в яйцах), помогает утилизировать холестерин в крови и доставить это вещество в органы и ткани, которые в нём нуждаются. В небольших дозах холестерин необходим организму.

Поэтому хоть мы и призываем людей старшего возраста ограничить продукты, содержащие большое количество холестерина, всё-таки он должен поступать в разумных количествах. Например, можно съесть одно яйцо, 12 граммов сливочного масла. Или 80 граммов телячьей печени, — приводит «Комсомольская правда» слова Молчановой.

Она также отметила, что в субпродуктах (сердце, мозгах, почках) содержится очень много холестерина, поэтому их количество в питании нужно контролировать.

Кроме того, одним из главных уничтожителей холестерина в организме является авокадо. Многие диетологи советуют употреблять этот плод, так как он максимально благотворно влияет на организм. Он содержит полиненасыщенные жирные кислоты, которые необходимы человеку. Также этот плод более богат калием, чем бананы. В его составе есть магний и при этом крайне мало натрия. Такое сочетание для сердца — «коктейль здоровья», говорят специалисты. Баланс веществ в мякоти плода таков, что его рекомендуют при диетах для похудения, писал NEWS.ru.