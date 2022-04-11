Названы смертельно опасные для пожилых людей продукты
Диетолог Соломатина назвала смертельно опасные для пожилых людей продукты
Наталья Поликарпова
Наталья Поликарпова
10:30, 11 апреля 2022
Фото: pixabay.com
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Употребление грейпфрута, солёного, сладкого и зелени может быть смертельно опасным для здоровья пожилых людей, рассказала «Москве 24» врач-диетолог Елена Соломатина. Так, например, грейпфрут и его сок противопоказан при приёме препаратов от повышенного артериального давления, в результате их совместного приёма человек может получить нежелательный эффект вплоть до развития сердечной недостаточности.
Также вред здоровью могут нанести солёные продукты.
У пожилых обычно бывает гипертония. Соответственно, очень солёные продукты могут вызвать гипертонический криз, и это крайне опасно. Может быть инфаркт, инсульт и летальный исход, — рассказала медик.
Кроме этого, в пожилом возрасте лучше воздержаться от кондитерских изделий. Содержащиеся в них трансжиры могут спровоцировать развитие сердечно-сосудистых и онкологических заболеваний. Сладкое также может привести к сахарному диабету.
Диетолог призвала пожилых людей с осторожностью относиться и к зелени. По её словам, витамин К, которого много в зелени, может увеличить свёртываемость крови и способствовать образованию тромбов.
Ранее Елена Соломатина посоветовала соблюдающим пост гражданам включить в рацион пищу, содержащую белок, витамин A, цинк, селен и жир. По её словам, такие продукты помогут восполнить необходимый запас питательных элементов.