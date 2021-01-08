Названы симптомы затяжного COVID-19

Коронавирус может перейти в затяжную стадию. Учёные перечислили симптомы, которые помогут её распознать.
Затянувшееся заболевание COVID-19 может протекать на 12 недель дольше. При этом его очень трудно диагностировать, поскольку список симптомов сильно варьируется. Об этом рассказали исследователи из британского Национального института здоровья и клинического совершенствования (NICE),
В качестве примеров таких симптомов указаны боли в грудной клетке, учащённое сердцебиение, постоянная слабость, одышка и депрессия, а также кашель. В более редких случаях могут встречаться проблемы желудочно-кишечного тракта, диарея, снижение аппетита, боли в мышцах и суставах, сыпь на коже.
Самое неприятное, что эти симптомы могут проявляться у заразившегося пациента на протяжении длительного времени. При этом может казаться, что самая тяжёлая часть заболевания отступила и вирус побеждён.
Ранее NEWS.ru писал, что по словам врачей, самым настораживающим и тяжёлым симптомом коронавируса является одышка в состоянии покоя. Также среди других тревожных симптомов врач-иммунолог Владимир Болибок назвал потерю аппетита и тошноту, которые чаще проявляются у детей и подростков.