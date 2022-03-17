Названы симптомы высокого уровня сахара в крови

О высоком уровне сахара в крови говорит частое мочеиспускание, затуманенное зрение, головная боль и постоянная усталость, сообщила американский врач-диетолог Сьюзан Келли. Кроме того, симптомами являются чувство голода и онемения, а также потеря веса, передаёт Live 24.

При сильном повышении уровня сахара хрусталик глаза припухает, из-за чего предметы вокруг могут видеться как в тумане. Головные боли могут начаться из-за обезвоживания, которое часто встречается при диабете, — сказала Келли.

А через частые позывы к мочеиспусканию организм старается вывести лишнюю глюкозу, объяснила она. Усталость же свидетельствует об устойчивости к инсулину, который помогает перерабатывать глюкозу.

Без инсулина печень неспособна перерабатывать глюкозу и начинает расщеплять жиры до кетонов, что повышает кислотность крови и может вызвать тошноту, — добавила диетолог.

При появлении указанных симптомов Сьюзен Келли советует сразу обращаться к эндокринологу.

Ранее стало известно, что инсулиновые препараты подорожали на 34% в аптеках Новосибирска. Средний же рост стоимости на продукцию в аптеках города — 11%. Руководитель МУП «Аптечная сеть» Дмитрий Гришунин сообщил, что были проведены переговоры с поставщиками препаратов, содержащих инсулин, и поставки ожидаются до конца недели.