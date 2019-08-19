https://static.news.ru/photo/8550a4f6-c30d-11e9-8a44-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/News.ru

Завотделением на Станции скорой и неотложной медицинской помощи им. А.С. Пучкова Алексей Безымянный рассказал, при каких симптомах необходимо немедленно обратиться к врачам.

По словам врача, при температуре 38 градусов лучше обратиться в поликлинику. Скорую помощь нужно вызывать при более высоких показателях, отметил Безымянный.

Врач сообщил, что поводом для вызова скорой помощи является острая боль в животе, сопровождающаяся другими симптомами плохого самочувствия — тошнотой, бледностью, лихорадкой и потоотделением. Безымянный подчеркнул, что при таких случаях нужно обращаться к медикам незамедлительно, не предпринимая никаких мер самопомощи.

Медик также добавил, что веской причиной для срочного звонка по номеру 103 являются потеря сознания, нарушение чувствительности какой-то части тела, внезапная одышка, сильное кровотечение и нарушение сердечного ритма, пишет « Вечерняя Москва ».

Ранее замминистра здравоохранения РФ Олег Салагай рассказал, что каждый третий случай ишемической болезни сердца связан с недостатком физической активности.