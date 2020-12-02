Названы симптомы, сопровождающие вакцинацию от коронавируса

Почти каждый десятый россиянин после прививки от коронавируса «Спутник V» может почувствовать жар, озноб, слабость или тошноту. Ещё у 1,5% привитых может заложить нос или запершить в горле.
Это следует из памятки с рекомендациями, которую выдают вакцинируемым в Москве,
В методичке также отмечается, что большинство привитых россиян хорошо переносят вакцинирование. Волноваться по поводу возможного недомогания не стоит, поскольку такова нормальная реакция организма и один из признаков формирования иммунитета. Россиянам, почувствовавшим недомогание, рекомендуется снизить физическую нагрузку и отдохнуть.
Также допускается появление головной боли или повышение температуры выше 37 градусов.
При температуре тела выше 38 градусов рекомендуется принять жаропонижающие и обезболивающие (парацетамол или ибупрофен), а если температура тела выше 39 градусов и не снижается в течение четырёх часов после приёма медикаментов, то необходимо вызвать врача, — сообщается в документе.
Полоскать горло, обильно употреблять тёплое питьё и использовать назальные спреи рекомендуется тем, кто почувствовал заложенность носа, насморк или першение в горле.
Ранее NEWS.ru сообщал, что вакцинация учителей от коронавирусной инфекции в числе первых позволит сохранить очный формат обучения в школах. Об этом заявил министр просвещения России Сергей Кравцов. По словам чиновника, учителя в условиях пандемии коронавируса находятся в зоне риска, поэтому важно, чтобы они одними из первых в стране получили прививку.