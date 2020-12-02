Названы симптомы, сопровождающие вакцинацию от коронавируса

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Риск заражения коронавирусом существует в местах массового скопления людей, в частности на улице. Поэтому новые рекомендации ВОЗ носить маски даже на открытом воздухе имеют смысл, считает руководитель лаборатории НИИ вирусологии им. Ивановского профессор Александр Бутенко.

Маску надевать необязательно, если рядом никого нет. Но можно заразиться при встрече, когда люди разговаривают между собой, разъясняет эксперт. Считается, что при кашле и чихании вирус распространяется воздушно-капельным путём на...