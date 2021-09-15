Названы симптомы опасной болезни у детей

Высокая температура, головная боль, сыпь и судороги являются признаками опасного заболевания менингита, которое часто поначалу можно спутать с гриппом. Об этом телеканалу «Москва 24» рассказала член Союза педиатров России, кандидат медицинских наук Ирина Добрецова.

Заподозрить менингит можно в том случае, если у ребёнка высокая температура, выраженная головная боль. Также обеспокоить родителей должно коматозное состояние, — отметила эксперт.

Кроме того у ребёнка может появиться сыпь по всему телу. Если она проступила, то в этом случае диагноз будет однозначным. Однако сыпь бывает лишь в запущенной стадии болезни, когда её уже достаточно сложно лечить, сообщила врач.

По её словам, лучше при первых признаках заболевания сразу вызывать врача на дом, потому что при менингите высока вероятность летального исхода. Однако, если ребенок переживёт это заболевание, то впоследствии его могут ждать различные осложнения.

Могут присоединиться пневмонии, заболевания сердца, всё это может закончиться сепсисом. Очень долго может сохраняться симптоматика. А некоторые осложнения могут остаться у ребёнка на всю жизнь, — объяснила Добрецова.

Чтобы избежать подобных последствий, важно привить ребёнка от менингита. Поэтому лучше всего обсудить с лечащим врачом дальнейший план действий, заключила эксперт.

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