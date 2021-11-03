Названы симптомы коронавируса у вакцинированных

Привитые от коронавируса люди могут всё-таки заразиться, но при этом болезнь у них протекает намного легче. Среди наиболее частых симптомов у вакцинированных встречаются головная боль, насморк, кашель, боль в горле и чиханье. Об этом рассказали и датские учёные — профессор, главврач отделения инфекционных заболеваний больницы Видорве Томас Бенфилд и профессор иммунологии Орхусского университета Руне Хартманн. Их слова приводит Danmarks Radio.

По словам экспертов, такая ситуация называется «прорывной инфекцией». Но при этом даже у привитых людей встречается разная тяжесть заболевания. Она варьируется от лёгкой простуды до смертельных случаев.

Но в целом наблюдается резкое снижение серьёзности болезни, а это значит, что гораздо меньше людей попадает в больницу и умирает, — поделился Хартманн.

Учёный объяснил, что скорость течения COVID зависит от конкретной вакцины и особенностей организма человека. Возраст также влияет на течение болезни.

Кроме того, по словам Бенфилда, вакцинированные могут передать вирус другим. Именно поэтому важно сдавать тест на наличие заболевания. У пациентов с симптомами больше вируса в носу и горле. Их можно назвать более заразными.

Профессора также отметили, что эффективность препаратов у пациентов старше 70 лет снижается через полгода. Но если пожилые делают ещё одну прививку, то наблюдается клиническое улучшение.

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