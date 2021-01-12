Названы симптомы британского штамма COVID-19 у детей

Специалисты выявили некоторые симптомы британского штамма коронавируса, который у детей протекает несколько иначе, чем у взрослых.
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Кроме того, основная часть детей (53%) жаловалась на головную боль. При этом они могли испытывать и боль в животе. Также у половины детей с британским штаммом отмечалась высокая температура (выше 37 градусов).
Почти треть (около 35%) заразившихся страдала от потери аппетита. Такой симптом чаще отмечался у малышей в возрасте до года. У младенцев заболевание проявлялось в приступах истерики и плача.
Ранее NEWS.ru сообщал, что созданные вакцины и ранее приобретённый иммунитет после коронавируса, скорее всего, будут работать против новых штаммов COVID-19. Об этом заявил профессор Сколковского института науки и технологий Георгий Базыкин. По его словам, случаи повторного заражения коронавирусом чрезвычайно редки, а появление нового штамма COVID-19 на это никак не повлияет.