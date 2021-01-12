Названы симптомы британского штамма COVID-19 у детей

https://static.news.ru/photo/d3533942-5525-11eb-9f71-fa163e074e61_660.jpg Фото: Mosab Shawer/Keystone Press Agency/Global Look Press

Специалисты выявили некоторые симптомы британского штамма коронавируса, который у детей протекает несколько иначе, чем у взрослых.

Об этом сообщает Express. Издание отмечает, что усталость оказалась характерна для более половины заболевших детей, некоторые из которых также стали замкнутыми.

Кроме того, основная часть детей (53%) жаловалась на головную боль. При этом они могли испытывать и боль в животе. Также у половины детей с британским штаммом отмечалась высокая температура (выше 37 градусов).

Почти треть (около 35%) заразившихся страдала от потери аппетита. Такой симптом чаще отмечался у малышей в возрасте до года. У младенцев заболевание проявлялось в приступах истерики и плача.

Ранее NEWS.ru сообщал, что созданные вакцины и ранее приобретённый иммунитет после коронавируса, скорее всего, будут работать против новых штаммов COVID-19. Об этом заявил профессор Сколковского института науки и технологий Георгий Базыкин. По его словам, случаи повторного заражения коронавирусом чрезвычайно редки, а появление нового штамма COVID-19 на это никак не повлияет.