Названы шесть самых опасных видов головной боли

Любая головная боль, особенно у пожилых пациентов, является поводом для консультации врача. Об этом в беседе с Lenta.ru сообщил врач-невролог медицинского онлайн-сервиса «СберЗдоровье» Кирилл Нагорнюк.

По словам медика, необходимо различать виды боли, чтобы вовремя принять верное решение о лечении и предупредить появление более серьёзных последствий.

Как рассказал Нагорнюк, опасной может быть внезапная и сильная головная боль. Пациенты часто описывают её как «удар по голове». Такая боль может быть признаком кровоизлияния в области оболочек мозга.

Другой вид боли возникает чаще по ночам или в утренние часы и сопровождается тошнотой или рвотой. Иногда такие симптомы говорят о наличии в голове опухоли. Ещё один вид боли — нарастающий, сопровождается онемением или слабостью в конечностях, нарушением зрения, слуха, речи или координации. Она может быть признаком инсульта, отметил Нагорнюк.

Также, по его словам, боль в голове на фоне высокой температуры и ограничения движения в мышцах шеи, может указывать на менингит.

Опасность представляет и волнообразная головная боль, которая нарастает после травмы головы, сопровождается тошнотой, сонливостью или, наоборот, возбуждением. В этом случае, как пояснил медик, речь может идти о внутричерепной гематоме.

Боль в голове в области виска у пациентов старше 60 лет, которая сопровождается повышением температуры и нарушением остроты зрения на один глаз, может свидетельствовать о появлении воспалительного процесса в сосудах, сообщил невролог.

Ранее остеопат Владимир Животов рассказал, что в большинстве случаев причиной острой головной боли является старая травма, о которой человек давно забыл. По его словам, даже если никаких внешних проявлений травмы не было, могло произойти микросмещение костей. При помощи инструментального исследования это определить нельзя, так как «это буквально микроны».