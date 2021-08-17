Названы шесть главных продуктов для поддержания здоровья

Для улучшения здоровья специалисты советуют включить в свой ежедневный рацион шесть полезных продуктов , сообщает Pravda.Ru.

Так, по мнению диетологов, замедлить старение организма поможет зелёный чай. Как доказали учёные, содержащиеся в нём катехины усиливают обмен веществ, снижают уровень воспаления и кровяного давления. Также усилят иммунитет и понизят риск диабета бобовые — чечевица, горох и фасоль. Благодаря высокому содержанию белка ими можно заменить мясо и приготовить полезный и сытный ужин.

Увеличить в рационе содержание белка можно и с помощью яиц. Кроме того, они богаты аминокислотами, железом, витамином D, который поддерживает иммунитет, и необходимым для здоровья мозга холином.

Ещё одним полезным продуктом в рационе является брокколи. Этот овощ богат магнием, фолиевой кислотой и витамином группы В, необходимым для поддержания гормонального здоровья. В нём также содержится дофамин — гормон «хорошего самочувствия» организма.

В ежедневный рацион также стоит добавить орехи и семена. Они богаты полезными для сердца жирами и содержат много антиоксидантов. Диетологи также советую употреблять больше овощей и фруктов, в том числе цветную капусту, помидоры, красный перец, баклажаны, вишню и чернику.

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