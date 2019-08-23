https://static.news.ru/photo/c8752dd8-c62d-11e9-b5b2-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/News.ru

Специалисты перечислили привычки, которые могут вредить организму наравне с курением.

Эксперты назвали вредным длительное нахождение в сидячем положении. Результаты исследований канадских учёных выявили, что такой образ жизни способствует развитию рака кишечника, груди, а также лёгких, поэтому специалисты рекомендуют заниматься лёгкой гимнастикой.

Также среди вредных привычек названо частое употребление продуктов с высоким содержанием животного белка. Например, мясных изделий и сыра.

Вредным оказалось и использование газовой плиты, поскольку при готовке на ней выделяется большой объём токсичных химических веществ, что сравнимо с курением, сообщает портал « МедикФорум ».

Ранее медики раскритиковали некоторые правила личной гигиены, которые считались полезными во времена СССР. Так, например, использование хозяйственного мыла для умывания и мытья тела раньше считалось нормой, однако в нём содержатся жирные кислоты, которые могут спровоцировать развитие на коже дерматита.