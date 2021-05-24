Названы самые вредные для глаз гаджеты

https://static.news.ru/photo/aa478e1c-bd36-11eb-872c-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Самыми вредными для глаз являются гаджеты, у которых маленький экран и на котором используется мелкий шрифт. Об этом «Москве 24» рассказала врач-офтальмолог, кандидат медицинских наук, лазерный хирург Ксения Чиненова.

Специалист напомнила , что все гаджеты требуют фокусирования на близкой дистанции, поэтому при их использовании нагрузка на зрительный анализатор будет очень высокой. Особенно вредно, когда человек проводит за ними большое количество времени.

Поэтому если мы выбираем, например, в детском возрасте между телефоном и планшетом, то лучше выбрать планшет, если между планшетом и компьютером, то компьютер, если между компьютером и телевизором, то последний. Чем крупнее гаджет и чем дальше от него находится ребёнок, тем лучше, — сказала Чиненова.

У взрослых людей долгое использование гаджетов также может привести к проблемам со здоровьем. Они, по словам Чиненовой, могут усиливать усталость и провоцировать головные боли.

Чтобы избежать проблем, офтальмолог советует увеличивать шрифт до максимально удобного, делать перерывы в работе, а при пользовании гаджетов ночью включать тёплый жёлтый экран.

Основное — делать перерывы в использовании устройств. В детском возрасте — каждые полчаса, во взрослом — раз в час. Но этот перерыв не должен быть с компьютера на телефон. Отдых глаз достигается таким образом, чтобы они смотрели вдаль и не фокусировались на каких-то мелких объектах вблизи, — объяснила специалист.

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