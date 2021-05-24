Названы самые вредные для глаз гаджеты

Самыми вредными для глаз являются гаджеты, у которых маленький экран и на котором используется мелкий шрифт. Об этом «Москве 24» рассказала врач-офтальмолог, кандидат медицинских наук, лазерный хирург Ксения Чиненова.
Специалист
Поэтому если мы выбираем, например, в детском возрасте между телефоном и планшетом, то лучше выбрать планшет, если между планшетом и компьютером, то компьютер, если между компьютером и телевизором, то последний. Чем крупнее гаджет и чем дальше от него находится ребёнок, тем лучше, — сказала Чиненова.
У взрослых людей долгое использование гаджетов также может привести к проблемам со здоровьем. Они, по словам Чиненовой, могут усиливать усталость и провоцировать головные боли.
Чтобы избежать проблем, офтальмолог советует увеличивать шрифт до максимально удобного, делать перерывы в работе, а при пользовании гаджетов ночью включать тёплый жёлтый экран.
Основное — делать перерывы в использовании устройств. В детском возрасте — каждые полчаса, во взрослом — раз в час. Но этот перерыв не должен быть с компьютера на телефон. Отдых глаз достигается таким образом, чтобы они смотрели вдаль и не фокусировались на каких-то мелких объектах вблизи, — объяснила специалист.
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