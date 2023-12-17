Названы самые полезные зимние напитки Врач Утюмова: чай с гвоздикой, корицей и перцем поможет укрепить иммунитет

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Одним из самых полезных зимних напитков является чай с гвоздикой, корицей и душистым черным перцем, который обладает антиоксидантными и противовоспалительными свойствами, рассказала врач-гастроэнтеролог Дарья Утюмова. По словам специалиста, которые передает RT, для укрепления иммунитета также можно употреблять травяные чаи с мятой, розмарином и эхинацеей.

Розмарин стимулирует работу почек и способствует укреплению стенок сосудов. Мята обладает противовоспалительным, противомикробным и желчегонным действием. Эхинацея содержит витамины С, А, Е, что поможет быстрой регенерации повреждённых тканей организма, — объяснила Утюмова.

Врач добавила, что улучшить циркуляцию крови помогут напитки с добавлением имбиря, лимона и меда, которые содержат витамины группы В и аскорбиновую кислоту. Помимо того, полезно согреваться горячим шоколадом с корицей и медом — этот напиток, по словам Утюмовой, имеет противовирусные свойства, а также улучшает настроение и активизирует мозговую деятельность.

Ранее специалисты Роспотребнадзора рассказали, что в морозную погоду необходимо включить в дневной рацион сало, рыбу, сыр, супы и овощи. Сало поможет быстро восстановить энергию, а сыры богаты витамином В12, нормализующим сон и защищающим нервную систему. Рыба, в свою очередь, способствует восстановлению сил.