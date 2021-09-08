Названы самые полезные продукты для сердца

Здоровье человека напрямую связано с тем, насколько разнообразную и полезную пищу он употребляет каждый день. Как рассказала «Народным Новостям» врач-диетолог Маргарита Королёва, для сердца наиболее полезными являются рыба, авокадо, нерафинированные масла и чайный гриб.

По словам медика, чайный гриб сейчас вновь набирает популярность в России. Известно, что он способен повлиять на работу сердечно-сосудистой системы всего за один месяц. Благодаря своим свойствам он может бороться с «плохим» холестерином, подняв липопротеины высокой плотности.

Также пользу сердцу принесёт включение в рацион рыбы северных морей. Она насыщена жирными кислотами омега-3, которые поддерживают текучесть клеток, клеточных мембран миокарда. Как рассказала Королёва, этот компонент снижает концентрацию «плохого» холестерина, уменьшает риск развития атеросклероза сосудов, инфаркта и инсульта.

Полезные жиры содержатся и в составе авокадо, нерафинированных масел холодного механического отжима, — отметила диетолог.

Кроме того, добавила она, для правильной работы сердца необходимо есть достаточное количество естественных углеводов и белков, которые содержатся в птице, рыбе и мясе.

Ранее американские учёные обнаружили взаимосвязь между жирными кислотами омега-3 и риском ранней смерти. Исследовав данные 42 тысяч человек, специалисты пришли к выводу, что люди, у которых обнаружилась нехватка данных кислот, чаще умирали от онкологии, сердечно-сосудистых заболеваний и других серьёзных недугов.