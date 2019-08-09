https://static.news.ru/photo/5572bfdc-bb31-11e9-9dde-fa163e074e61_660.jpg Фото: Rudolf/Arco Images GmbH/Global Look Press

Успешная диагностика рака лёгких на ранних стадиях, от которого в течение двух лет умирают 87% больных, зависит от своевременного обнаружения первых симптомов этого опасного заболевания.

Так, ни в коем случае нельзя игнорировать появление сухого кашля. Если он появился спонтанно, следует как можно скорее обратиться к врачам и пройти обследование, чтобы выяснить природу его появления.

Вторым важным признаком онкологии лёгких является осиплость и боли в грудной клетке. Если к этим двум симптомам вдруг добавляется беспричинное повышение температуры до 37 или 37,5 градуса, то следует не терять ни минуты и обратиться за медицинской помощью.

Дело в том, что именно регулярные небольшие повышения температуры указывают на раннюю стадию развития рака в организме, сообщает «МедикФорум».

Ранее News.ru писал о том, что специалисты из Каролинского университета в Швеции выявили взаимосвязь между группой крови и заболеваемостью онкологией. Проведённое исследование показало, что обладатели первой группы крови реже умирают от рака. При этом они чаще страдают гастритом, язвой желудка и другими болезнями желудочно-кишечного тракта.