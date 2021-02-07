Названы самые опасные последствия нехватки витамина D

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Витамин D необходим человеку, потому что его основное назначение — усвоение в организме фосфора и кальция, без которых начинаются проблемы с костями.

Как объяснила врач — травматолог-ортопед первой квалификационной категории Ольга Лиморенко, под общим названием «витамин D» скрывается целая группа биологически активных веществ. При их дефиците происходит нарушение обмена кальция и снижение его уровня в крови.

Хроническая нехватка этого витамина ведёт к развитию сахарного диабета второго типа, гипертонии и аутоиммунных заболеваний.

В организме начинают активизироваться процессы перехода кальция из костей скелета в кровоток, что в конечном итоге приводит к остеопорозу, — рассказал врач в беседе с «Аргументами и фактами».

Ранее американский фармацевт представил список необычных признаков недостатка витамина D из личной практики, писал NEWS.ru. Например, людям следует обратить внимание на акне, аритмию сердца, высокое кровяное давление, слезливость и усталость, раздражённый кишечник и вздутие живота, боли в теле и слабость мышц.