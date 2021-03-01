Названы самые опасные фрукты для организма

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Есть много сладких фруктов опасно из-за содержания в них большого количества фруктозы. Это моносахарид, и если с ним переборщить, уровень холестерина в крови повышается, что ведёт к образованию токсичного висцерального жира и нарушению обмена веществ.

Самое тяжёлое последствие такого процесса — сахарный диабет, рассказала кандидат медицинских наук, диетолог Римма Мойсенко.

В первую очередь мы должны отказаться от перезревших и мягких фруктов: они содержат наибольшее количество фруктозы. Неважно, какой это фрукт: если он слишком мягкий и уже полежал, то этот фрукт плохой, — объяснила медик в беседе со Sputnik.

Лучше всего выбирать жёсткие фрукты с малым количеством сока.

Она посоветовала обратить внимание на киви, ананасы, бананы и манго. При этом не рекомендовала увлекаться фруктами, способными вызывать усиленное брожение в организме, такими как цитрусовые, виноград, и разные ягоды вроде чёрной смородины и крыжовника.

Людям с болезнями желудочно-кишечного тракта лучше вообще отказаться от фруктов. Их максимум — два яблока и одна груша в неделю.

Почти единственным исключением из этих правил Мойсенко считает лимон, в котором большое количество биофлавоноидов и пектины.

Как ранее писал NEWS.ru, некоторые продукты, которые принято считать диетическими, не всегда таковыми являются. В этот список можно смело включить смузи. Казалось бы, в составе только фрукты, орехи или йогурт, но калорийность продукта слишком высока, предупредил диетолог.