https://static.news.ru/photo/8a03ba82-c700-11e9-91e8-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/News.ru

Медики предупреждают, что несмотря на свою безобидность, энергетические напитки, содержащие спирт, могут навредить сильнее, чем водка. По словам специалистов, прежде всего, они негативно влияют на мозг человека.

Опасность энергетических напитков заключается в содержании в них кофеина. В сочетании с алкоголем они наносят огромный удар по организму в целом.

Опасным, по мнению медиков, является и пиво. Постоянное употребленного пенного напитка может привести к алкоголизму. Первой он поражает поджелудочную железу.

Медики предостерегают мужчин от чрезмерного употребления пива, так как этот напиток провоцирует выброс женских половых гормонов.

Как пишет « МедикФорум », опасность для организма представляют также коктейли. При смешивании различных видов алкогольных напитков со сладкими безалкогольными страдают поджелудочная железа и печень. Кроме того, такая смесь приводит к ожирению.

Как ранее писал News.ru, число умерших от алкогольного отравления в первом полугодии 2019 года выросло на 21,1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.