https://static.news.ru/photo/4fe7c064-c570-11e9-8207-fa163e074e61_660.jpg Фото: Антон Кардашов/АГН «Москва»

В НИИ медицины труда имени академика Н.Ф. Измерова заявили, что наиболее негативное влияние на репродуктивное здоровье женщин оказывают профессии, связанные с воздействием химических факторов. В частности, это профессии маляра, оператора заправочных станций, литейщика.

Также на здоровье женщин влияет работа, связанная с микроорганизмами: работники медицинских учреждений и исследовательских лабораторий, животноводства, пищевой промышленности.

Кроме того, работы в помещениях с холодильным оборудованием или печами, работы, связанные с поднятием тяжестей, также оказывают влияние на здоровье.

(Факторы, влияющие на репродуктивную функцию — Ред.) нерациональное питание, вредные привычки, низкая двигательная активность, недостаточный сон, психоэмоциональные перегрузки, которые действуют сонаправленно с производственными факторами риска, увеличивая вероятность патологий репродуктивной сферы, — сказали в НИИ RT.

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