Названы самые частые симптомы коронавируса у детей

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Специфичных признаков заражения коронавирусом у детей нет, но иногда о болезни может свидетельствовать нарушение в работе органов пищеварения ребёнка, рассказал заместитель директора по научной работе ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов.

Около 2% детей, заболевших коронавирусом, страдали изолированным поражением желудочно-кишечного тракта в отсутствие типичных респираторных синдромов — кашель, ринит и так далее, передаёт РИА Новости.

Специфичных симптомов коронавирусной инфекции, как у взрослых, среди детей тоже не отмечается. Из всего набора, который есть при других респираторных инфекциях, чаще всего отмечается повышение температуры и кашель, — пояснил Горелов.

При этом, добавил специалист, потеря обоняния не является характерным симптомом коронавируса в раннем возрасте, так как маленькие дети не могут объяснить, что у них появилась аносмия.

Как писал NEWS.ru, после выздоровления от коронавируса многие люди жалуются на проблемы с памятью и нарушения восприятия времени. Они рассказывают, что иногда забывают целые периоды из своей жизни, а присев на прогулке, как им кажется, на пару минут, обнаруживают, что прошёл целый час. Психологи объясняют, что всё это связано с нарушением когнитивных функций мозга или диссоциативным синдромом. Эксперты рассказали, что приводит к данной патологи и как можно избежать такого неприятного «наследия» COVID.