Названы самые частые проявления «омикрона» на коже

Частое употребление алкоголя или любых других напитков, в составе которых содержится этанол, может спровоцировать развитие онкологических заболеваний, рассказали в британской организации Cancer Research UK. Медики отметили, что злоупотребление спиртным может привести к развитию рака кишечника, печени, полости рта и молочной железы, пишет Live 24.

Всё дело в том, что алкоголь повреждает клетки в организме. Тело пытается переработать и вывести этанол, превращая его в химическое вещество — ацетальдегид. Именно оно и способно повредить клетки, мешая...