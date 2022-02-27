Названы самые частые проявления «омикрона» на коже

Штамм коронавируса «омикрон» может проявляться в виде различных кожных высыпаний — от еле заметных на кистях и до ярко выраженных по всему телу. При этом чем выраженнее симптоматика, тем тяжелее проходит заболевание, рассказала в интервью «Известиям» назвала замдиректора Московского НИИ эпидемиологии и микробиологии им. Г.Н. Габричевского, доктор медицинских наук, эксперт Роспотребнадзора Татьяна Руженцова. По её словам, после прохождения антиковидной терапии кожные проявления проходят также, как и другие симптомы.
Сыпь при коронавирусной инфекции чаще связана с действием вируса, а не с аллергическими реакциями, и в большинстве случаев это не является поводом для отмены лекарственных препаратов, а наоборот, показанием для более активной терапии, — сказала она.