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Названы самые болезненные симптомы «омикрона»

Инфекционист Тимаков: при «омикроне» пациенты жалуются на боли в горле, животе и голове
09:47, 07 февраля 2022
Названы самые болезненные симптомы «омикрона» Фото: Dalibor Gluck/CTK/Global Look Press
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При «омикроне» большинство пациентов испытывают сильную боль в горле, среди самых распространённых жалоб также головная боль и дискомфорт в животе, рассказал инфекционист Евгений Тимаков. Он также добавил, что стали чаще поступать жалобы на мышечную боль в области поясницы, пишет Lenta.ru.

Самый болезненный при омикроне симптом — выраженные боли в горле, очень сильная головная боль и сильные боли в животе, напоминающие аппендицит, — перечислил Тимаков.

Он уточнил, что причина возникновения болей в пояснице при «омикроне» пока неизвестна. По словам инфекциониста, чаще на подобный симптом жалуются женщины, однако, скорее всего, это никак не связано с поражением органов репродуктивной системы.

Ранее член-корреспондент РАН Пётр Чумаков заявил, что уханьский вирус был несовершенным и поражал преимущественно пожилых людей. Новые штаммы приспособились к человеческой популяции и теперь способны инфицировать широкие слои населения любого возраста, однако в дальнейшем потеряют способность причинять серьёзный вред человеку.

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