https://static.news.ru/photo/815d4d92-cea0-11e9-95f8-fa163e074e61_660.jpg Фото: Nikolay Gynzanov/Global Look Press

Врач-терапевт Ирина Уфимцева назвала медицинские анализы, которые можно не сдавать, так как практическая польза от них спорна или минимальна.

По её словам, отказаться можно от анализа на лептин — гормон, отвечающий за энергетический обмен в организме. Уфимцева указала, что лекарства от такого состояния всё равно нет, а переедание и так указывает на его снижение.

Врач рассказала, что бесполезно также проверять уровень кортизола. Уфимцева отмечает, что результаты будут всегда сомнительны, поскольку на этот показатель может повлиять даже небольшой стресс.

По словам Уфимцевой, сэкономить можно и на анализах на антитела к вирусу Эпштейна — Барр, цитомегаловирусу и хеликобактер пилори. В первых двух случаях эти вирусы 99,9% людей переносят ещё в детстве, соответственно, антитела наверняка уже имеются. Хеликобактер пилори разумнее проверить с помощью гастроскопии, отметила врач.

Ещё одним необязательным тестом назван онкомаркер СА-125, поскольку он не даёт точного ответа на наличие рака яичников. Уфимцева подчеркнула, что бесполезно также сдавать анализы на инсулин и С-пептид. По её словам, их уровень достаточно проверить один раз, а не каждые полгода, как предлагают некоторые врачи, уточняет газета « Аргументы и факты ».

News.ru ранее писал, что только за первое полугодие текущего года россияне потратили более 3,5 млрд рублей на покупку лекарственных трав и сборов. При этом спрос на такую продукцию в отечественных аптеках планомерно падает уже третий год подряд.