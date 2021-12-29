Стало известно, сколько алкоголя можно пить людям с сахарным диабетом

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В НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Пастера Роспотребнадзора создали тест, который позволит узнать, пора ли ревакцинироваться, сообщает «Газета.Ru». Препарат «КоронаДерм PS» представляет собой кожную пробу на наличие Т-клеточного иммунитета к коронавирусу и внешне напоминает реакцию Манту.

Положительный тест означает наличие клеточного иммунитета, а отрицательный — необходимость ревакцинироваться. Процедура тестирования должна стать рутинной, дать в руки медицине реальный объективный инструмент, с помощью которого можно будет делать заключение...