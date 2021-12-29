Стало известно, сколько алкоголя можно пить людям с сахарным диабетом
Андрей Кузнецов
Андрей Кузнецов
16:52, 29 декабря 2021
Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru
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Употребление алкоголя при сахарном диабете повышает риск гипогликемии — падения уровня глюкозы в крови, сообщает Live 24. Риск повышается в том случае, если человек принимает инсулин или другие лекарства. При этом выпить незначительное количество спиртного допустимо, если заболевание под контролем.
Риск гипогликемии не исчезает даже после того, как вы перестали пить. Он продолжает расти, и он может сохраняться до 24 часов. Если не принять никаких мер для борьбы с таким состоянием, поведение человека может стать странным: у него будет невнятная речь или появится необычная неуклюжесть — как будто он пьяный, — сообщает издание.
Отмечается, что алкоголь понижает способность организма восстанавливаться после снижения уровня глюкозы и его употребление способно ухудшить ситуацию с гипогликемией.
Ранее нутрициолог кандидат биологических наук Александр Мирошников порекомендовал для профилактики диабета есть треску, овсянку, бразильский орех и мясо кролика. В 100 граммах кроличьего мяса содержится до 58% никотиновой кислоты, которая помогает усваивать глюкозу, объяснил он. Сладости же нутрициолог назвал одной из причин возникновения болезни, но разрешил есть белый зефир: в нём много пектина, в сочетании с которым сахар всасывается медленно.