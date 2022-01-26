Названы риски и способы профилактики одной из половых инфекций

Хламидиоз может привести к серьёзным проблемам с мочеполовой системой, при этом зачастую протекает бессимптомно, сообщает Live 24. В связи с этим необходимо обследоваться каждые полгода или год, а также заранее выяснять, здоров ли сексуальный партнёр.

Как и многие заболевания, хламидиоз редко проявляет себя на ранних стадиях. По этой причине раз в полгода-год необходимо проходить урологическое или гинекологическое обследование. Сам по себе хламидиоз является бактериальной инфекцией, которая распространяется только половым путем или в результате обмена выделениями. Заразиться им можно в процессе незащищенного полового акта, причем как вагинального, так и анального или даже орального. Использование заражённых секс-игрушек тоже чревато инфицированием, — сообщает издание.

Отмечается, что презервативы обязательны, даже если новый партнёр заявляет, что здоров. Он может стыдиться инфекции и не признаваться. Через поцелуи же и в быту болезнь передаётся крайне редко.

Ранее академик РАН, руководитель Научного центра по профилактике и борьбе со СПИДом ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Вадим Покровский рассказал, что количество людей с ВИЧ в России на 200 тысяч больше, чем фиксирует Минздрав. Кроме того, ещё минимум 300 тысяч человек даже не знают о том, что заражены, отметил специалист.