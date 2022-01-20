Названы регионы, где ещё не выявлен «омикрон»-штамм коронавируса

«Омикрон»-штамм коронавируса за последние сутки обнаружен ещё в шести регионах России. На утро 21 января его официально не подтвердили только 24 субъекта, пишет РИА Новости.

На данный момент о случаях выявления «омикрон»-штамма не сообщали Костромская, Тульская, Ярославская, Калужская, Ивановская, Тверская, Смоленская, Белгородская, Курская, Липецкая и Тамбовская области.

Также он не выявлен в Мордовии, Саратовской области и Ненецком автономном округе, на Камчатке, Чукотке, в Забайкалье, Еврейской автономной области, на Сахалине и в Магаданской области. В Сибири штамм не выявлен в Кемеровской, Новосибирской областях, Алтайском крае и Республике Алтай.

Ранее вирусолог Евгений Тимаков заявил, что пик заболеваемости коронавирусом в России придётся на середину февраля. В Москве максимальные показатели будут зафиксированы несколько раньше. Он также предположил, что реальный уровень заболеваемости в стране несколько выше, чем это отражается в официальных данных. У тех, кто ранее уже переболел коронавирусом или привился, заражение штаммом «омикрон» проявляется в виде лёгких симптомов, включая насморк, боли в горле и незначительное недомогание, и заразившиеся не придают этому большого значения.